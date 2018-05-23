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Полицейские в США задержали «обезвредившего» рюкзак велосипедиста

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Фото: youtube.com
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Сотрудники полиции американского города Милуоки (штат Висконсин) задержали велосипедиста, который не дождался саперов и «разминировал» подозрительную сумку самостоятельно.

На размещенном в Сети видеоролике видно, как мужчина пересекает полицейскую ленту на велосипеде, открывает оцепленный рюкзак и выбрасывает его содержимое, после чего разводит руками и собирается ехать дальше. В это время на него резко набрасываются трое стражей порядка.

Как сообщает телеканал WTMJ, о бесхозном предмете экстренным службам сообщили утром 21 мая. В тот момент, когда появился велосипедист, правоохранители и саперы обсуждали дальнейшие действия.

По данным СМИ, мужчину взяли под стражу. Какие именно обвинения ему предъявили, неизвестно.

В феврале полицейские задержали школьника в штате Флорида из-за чехла для смартфона в виде пистолета. Один из учащихся заметил у другого предмет, похожий на оружие, о чем сообщил преподавателю.

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