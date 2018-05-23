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Два человека погибли в аварии с тремя автомобилями в Алтайском крае

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В Шипуновском районе Алтайского края вечером 22 мая столкнулись три автомобиля, жертвами аварии стали два человека. По информации ГУ МВД по региону, на 191-м км трассы А-322 62-летний водитель «КамАЗа» поехал на красный свет.

Грузовик врезался в Mitsubishi Delica и Honda Accord, которые ехали во встречном направлении, передает altapress.ru. От полученных травм два человека скончались на месте. По данному факту проводится проверка.

Как сообщал портал iz.ru, три автомобиля столкнулись утром 20 мая в Ростовской области, погибли пять человек. Авария произошла в Аксайском районе на 19-м км трассы «Ростов-на-Дону – Семикаракорск – Волгодонск». С места ДТП был госпитализирован один пострадавший.

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