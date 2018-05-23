Температура воздуха в ЕАО опустится до минусовых значений

Гидрометеорологическое бюро Биробиджана предупреждает о заморозках в регионе. Погода испортится к субботе, 26 мая. По прогнозам, в этот день в городе будет до –2 градусов.

Как сообщили ИА EAOMedia в мэрии, администрация организует информирование об угрозе ЧС и немедленное реагирование на них. Непогода, о которой предупредили метеорологи, способна нарушить работу ЖКХ, объектов энергетики и связи, возможно повреждение крыш и увеличение случаев травматизма среди людей.

Тем временем уже сегодня в Облученском районе ЕАО выпал град и прошел снег. О сумме ущерба пока не сообщается.

Портал iz.ru накануне сообщал о том, что на границе Акушинского и Левашинского районов Дагестана прошел мощный ливень и град. Местная река вышла из берегов. Здание пенсионного фонда подтоплено.