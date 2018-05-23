Прямой эфир

Ремонт тропы к древнему храму на Сахалине взяли под контроль

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

На окраине города Томари на Сахалине возобновились работы по благоустройству туристической тропы к развалинам синтоистского храма. Они должны быть завершены к 10 июня. Деятельность подрядчика находится под контролем властей.

В комитете по управлению муниципальной собственностью Томаринского района ИА SakhalinMedia сообщили, что деньги из областного бюджета на это были выделены еще в 2017 году. Конкурс на проведение работ выиграла строительная компания «Альянс-Групп», однако завершить реконструкцию она до наступления зимних холодов не успела.

Кроме того, сами работы были выполнены с недостатками. Сейчас подрядчик пытается их устранить и наконец выполнить свои обязательства по контракту. Если до срока процесс не будет завершен, дело против «Альянс-Групп» рассмотрят в судебном порядке.

Гости из Японии приезжают в Томари уже несколько лет. Там сохранились остатки синтоистского храма Томариору-дзиндзя. Он находится на сопке недалеко от города. Недавно было принято решение установить в этом районе беседки, лестницу и дорожки для туристов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Абэ направил подношение в «милитаристский» храм
Россия достроит зону боевого дежурства ПВО на Кунашире до конца 2018 года

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017