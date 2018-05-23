Ремонт тропы к древнему храму на Сахалине взяли под контроль

На окраине города Томари на Сахалине возобновились работы по благоустройству туристической тропы к развалинам синтоистского храма. Они должны быть завершены к 10 июня. Деятельность подрядчика находится под контролем властей.

В комитете по управлению муниципальной собственностью Томаринского района ИА SakhalinMedia сообщили, что деньги из областного бюджета на это были выделены еще в 2017 году. Конкурс на проведение работ выиграла строительная компания «Альянс-Групп», однако завершить реконструкцию она до наступления зимних холодов не успела.

Кроме того, сами работы были выполнены с недостатками. Сейчас подрядчик пытается их устранить и наконец выполнить свои обязательства по контракту. Если до срока процесс не будет завершен, дело против «Альянс-Групп» рассмотрят в судебном порядке.

Гости из Японии приезжают в Томари уже несколько лет. Там сохранились остатки синтоистского храма Томариору-дзиндзя. Он находится на сопке недалеко от города. Недавно было принято решение установить в этом районе беседки, лестницу и дорожки для туристов.