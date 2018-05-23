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Рыбу возрастом 100 лет выловили в реке Амуре под Хабаровском

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В соседнем с Хабаровским уезде Фуюань в КНР в реке Амуре поймана рыба калуга длиной 3,5 м и весом более 500 кг. Кроме того, как выяснилось, возраст рыбы — около 100 лет.

Как сообщает ИА AmurMedia, рыбу поймал местный рыбак. На улов собрались посмотреть тысячи человек.

Управление аквакультуры уезда выкупило рыбу. Ее планируют использовать для искусственного размножения.

Портал iz.ru в январе сообщал о том, что на рыбном аукционе в Японии был продан голубой тунец весом 405 кг. За него заплатили 36,45 млн иен ($323 тыс.). Рыбу поймали в водах Тихого океана недалеко от порта Ома в префектуре Аомори.

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