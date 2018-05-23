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Экс-директора ДК Биробиджана ждет суд за крупные хищения

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В Биробиджане перед судом предстанет бывший директор Дворца культуры Елена Князева, которую обвиняют в хищении чужого имущества в крупном размере. Обвинительное заключение по ее делу утверждено, материалы направлены в суд.

Как уточняет ИА EAOMedia, в январе 2017 года контрольно-правовой отдел финансового управления мэрии провел внеплановую проверку во Дворце культуры. Она началась после обращений в администрацию, в которых утверждалось, что в учреждении допускаются нарушения.

Во время проверки информация подтвердилась. Выяснилось, что в деятельности должностных лиц есть коррупционные признаки. Кроме того, обнаружилась пропажа более 300 тыс. рублей бюджетных средств.

После скандала мэр города Евгений Коростелев принял решение уводить директора Дворца культуры. Сама она с обвинениями не согласилась, заявив, что будет отстаивать свою невиновность в суде.

Князева также является депутатом гордумы, представляя там «Единую Россию». Однако она не была досрочно лишена полномочий.

О том, когда состоится суд, пока не сообщается.

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