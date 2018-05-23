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В ДНР заявили о срыве планов украинской армии по захвату Горловки

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Заместитель руководителя оперативного командования самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин заявил о срыве плана вооруженных сил Украины (ВСУ) по захвату Горловки. Этот населенный пункт контролируют силы ДНР.

По словам военного, за сутки при попытке наступления погибли около двадцати украинских силовиков. Ополченцы также уничтожили танк, боевую машину пехоты и станцию контрбатарейной борьбы. С помощью последней, рассказал Басурин, ВСУ «корректировали огонь артиллерии по мирным жителям».

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Для Киева взятие Горловки имеет важное значение, так как населенный пункт окружен высотами и является стратегической точкой для наступления на Дебальцево и Енакиево в ДНР.

По мнению декана факультета политики и международных отношений Сибирского института управления Сергея Козлова, нынешнее обострение связано с двумя факторами.

«Во-первых, это готовящаяся встреча в нормандском формате. Здесь украинской стороне необходимо продемонстрировать, что это Россия ведет агрессивные действия, хотя инициатором обострения была сама Украина. И второй момент: стартовавшая президентская предвыборная кампания», — цитирует политолога «РИА Новости».

Учитывая невысокий рейтинг президента Украины Петра Порошенко, продолжение боевых действий в Донбассе является единственным аргументом, который хоть как-то, по мнению эксперта, может усилить позиции главы государства.

Согласно последним социологическим опросам, деятельность Порошенко полностью поддерживают лишь 3% респондентов. При этом совсем не одобряют или скорее не одобряют 50% и 31% соответственно, пишет портал Liga.net.

Выборы президента Украины запланированы на март 2019 года.

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