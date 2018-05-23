Собянин уволил замглавы департамента транспорта Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин освободил от должности заместителя руководителя департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы Дмитрия Савченко. Об этом сообщается на сайте мэрии.

Уточняется, что его освободили от должности с 21 мая по собственной инициативе.

Савченко был назначен заместителем руководителя департамента транспорта в феврале 2012 года. Он курировал деятельность ведомства в сфере транспортной безопасности и антитеррористической защищенности, а также противодействия коррупции.