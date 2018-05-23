Президенту Греции установили на сердце стент

Президент Греции Прокопис Павлопулос во вторник, 22 мая, прошел кардиологическое обследование, в результате которого врачи решили провести стентирование. Как сообщили в пресс-службе главы государства, операцию провели медики кардиохирургического центра Онассиса.

«Во время обследования было решено установить один стент, процесс прошел успешно», — сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Уже 23 мая Павлопулос сможет продолжить выполнять свои обязанности в обычном режиме.

Операция по установке стента позволяет расширить закупоренные или суженые коронарные сосуды сердца при помощи специальных расширителей.