Прямой эфир

Президенту Греции установили на сердце стент

0
Фото: Global Look Press/Wassilios Aswestopoulos
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент Греции Прокопис Павлопулос во вторник, 22 мая, прошел кардиологическое обследование, в результате которого врачи решили провести стентирование. Как сообщили в пресс-службе главы государства, операцию провели медики кардиохирургического центра Онассиса.

«Во время обследования было решено установить один стент, процесс прошел успешно», — сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Уже 23 мая Павлопулос сможет продолжить выполнять свои обязанности в обычном режиме.

Операция по установке стента позволяет расширить закупоренные или суженые коронарные сосуды сердца при помощи специальных расширителей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Мэра греческих Салоников госпитализировали после нападения
ЕС и Греция достигли соглашения по реформам

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017