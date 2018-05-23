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Названа стоимость квартир в Доме Наркомфина

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В легендарном доме Наркомфина в Москве началась продажа квартир. Об этом сообщил генеральный директор собственника здания ООО «Лига прав» Гарегин Барсумян.

В доме представлены квартиры с планировками трех типов — F, K и L — они полностью соответствуют проекту 1920-х. Самый дорогой лот — пентхаус бывшего министра финансов РСФСР Николая Милютина, пишут «Ведомости». По словам инвестора, его стоимость будет определена в ходе аукциона. При этом известно, что минимальная стоимость жилья обойдется в 30 млн рублей (около 810 тыс. рублей за кв. м.).

С лета 2017 года дом находится на реставрации, которую планируют завершить в середине 2019 года.

Дом Наркомфина является памятником архитектуры конструктивизма и расположен на Новинском бульваре в центре Москвы. Это жилой дом «переходного типа», построенный в 1930 году для работников Народного комиссариата финансов СССР (Наркомфина). Архитекторами проекта стали Моисей Гинзбург и Игнатий Милинис.

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