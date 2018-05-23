Канада ждет объяснений от Израиля по поводу ранения канадца в Газе

Канада ждет от Израиля объяснений по поводу ранения канадского гражданина во время беспорядков в секторе Газа. Об этом сообщает канадский премьер-министр Джастин Трюдо.

По его словам, в разговоре с израильским премьер-министром Беньямином Нетаньяху, Трюдо заверил его, что в случае ранения канадского гражданина иностранным военным снайпером стране придется держать ответ, сообщает ТАСС.

16 мая Трюдо заявил, что власти Канады обеспокоены насилием в секторе Газа и призывают расследовать произошедшее. Также он сообщил, что сред пострадавших оказался канадский доктор Тарек Лубани, который был одет в зеленый хирургический халат и находился в 25 м от протестующих палестинцев. Он получил ранения ног, предположительно, выстрелы произвел израильский снайпер.

С 30 марта в результате столкновений между палестинским населением и израильскими военными были убиты 87 палестинцев и свыше 12 тыс. получили ранения.

Массовые волнения начались в секторе Газа после объявления президента США Дональда Трампа о переносе американского посольства из Тель-Авива в Иерусалим, который Израиль считает своей неделимой столицей.

США проголосовали в Совете ООН по правам человека (СПЧ) против резолюции о создании международной комиссии по расследованию событий в Газе.