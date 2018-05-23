Правительство Канады потратило на рекламу в соцсетях $24 млн

Правительство Канады потратило на рекламу в социальных сетях Facebook и Instagram более $24 млн за 2,5 года.

Как сообщает The Globe and Mail, потраченные деньги шли на продвигаемые статьи, видео и рекламные кампании в соцсетях. Так, наибольшее количество государственных средств потратила канадская корпорация, предоставляющая туристические услуги — $9,2 млн.

Издание отмечает, в период с 2016 года по 2017 год расходы канадских властей на рекламу в социальных сетях впервые превысили траты на рекламу по телевидению.

В конце прошлого года власти Канады пообещали выплатить компенсацию в размере свыше 100 млн канадских долларов (более $79 млн) представителям ЛГБТ, которым отказали в работе на госслужбе и в вооруженных силах страны.