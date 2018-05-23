Генеральным прокурором Нью-Йорка впервые стала женщина

Барбара Андервуд стала первой женщиной, которая была назначена генеральным прокурором штата Нью-Йорк.

Законодательное собрание штата официально утвердило Андервуд на данный пост после 10 лет службы в генпрокуратуре штата Нью-Йорк, сообщает «Газета.ру».

В своей благодарственной речи женщина заявила, что эта работа станет самой важной из всех, что у нее были, и пообещала служить верой и правдой людям великого штата.

Ранее пост генерального прокурора занимал Эрик Шнайдерман. Он был вынужден уйти в отставку после того, как несколько женщин обвинили его в запугивании и избиении.