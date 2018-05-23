Число жертв лихорадки эбола в Конго возросло до 27 человек

Министерство здравоохранения Демократической Республики Конго сообщило о гибели от лихорадки Эбола еще двоих человек.

Таким образом, с начала апреля жертвами вируса на северо-востоке страны стали уже 27 человек, передает Reuters.

В настоящий момент Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) совместно с Минздравом Конго проводит вакцинацию жителей, однако риск эпидемии всё еще сохраняется.

Вирус Эбола передается при прямом контакте с кровью, выделениями, другими жидкостями и органами инфицированного человека. Это одна из самых опасных болезней современности, в большинстве случаев заканчивается смертью.