Экс-деловой партнер адвоката Трампа будет сотрудничать со следствием

Бывший деловой партнер адвоката президента США Майкла Коэна предприниматель Евгений Фридман согласился помогать нью-йоркской прокуратуре в проведении расследования.

Бизнесмен, которому принадлежит крупный сервис такси, пошел на сделку со следствием и согласился признать свою вину в неуплате $50 тыс. налогов, ранее он обвинялся в уклонении от уплаты налогов в размере $5 млн, сообщает ТАСС.

Фридману могло грозить тюремное заключение на срок до 25 лет. На данный момент власти готовы ограничиться только особым надзором в течение пяти лет. По предварительным данным, Фридман согласился участвовать в нескольких разбирательствах и выступить в качестве свидетеля. Сделка с прокуратурой может повлиять на расследование в отношении Коэна.

Также отмечается, что подобным образом адвоката Трампа планируют вынудить сотрудничать со спецпрокурором США Робертом Мюллером, который курирует расследование в отношении России, которой приписывают вмешательство в президентские выборы в США в 2016 году.