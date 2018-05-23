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В мэрии Черновцов изобразили на карте Украины два Крыма‍

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Фото: Global Look Press/Sergey Chernov
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На баннере, установленном по случаю Дня Европы в украинском городе Черновцы, оказались изображены два Крыма.

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Перед выступлением местных чиновников, карту установили на Соборной площади. Территория Украины на баннере выделена и окрашена в цвета государственного флага, сообщает «РИА Новости».

Однако при этом на карте оказалось изображено два полуострова Крым: один на территории Украины, а другой — Болгарии и Румынии.

Пользователи социальных сетей обратили внимание на ошибку администрации города и не сразу поверили в подлинность фотографии, размещенной украинским журналистом Василием Забродским.

Публикация быстро распространилась по Сети и набрала множество юмористических комментариев. 

Крым вернулся в состав России в 2014 году после того, как 95,66% жителей полуострова проголосовали за вхождение в состав РФ. Украина отказалась признавать итоги народного голосования.

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