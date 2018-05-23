Ушел из жизни кинооператор Сергей Чернышев

Заслуженный деятель искусств РСФСР, кинооператор-документалист Сергей Чернышев скончался на 79 году жизни.

Как сообщает НСН, кинематографист ушел из жизни еще 21 мая. Причины его смерти не называются.

Чернышев родился 12 января 1940 года в Москве. Он окончил операторский факультет ВГИКа. Работал на студии «Центрнаучфильм» с 1959 по 1997 год, с 1998-го — на киностудии «Кварт».

Чернышев снял серию фильмов, посвященную династии Романовых, а также работал над картинами о старой Москве.