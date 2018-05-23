Антироссийские заявления Джонсона ставят под угрозу репутацию Британии

Заявления главы британского МИДа Бориса Джонсона об ужесточении санкций в отношении России ставят под угрозу репутацию Великобритании. Такое мнение высказали в российском посольстве в Лондоне.

Пресс-секретарь диппредставительства заявил, что антироссийские заявления ставят под угрозу репутацию Великобритании как государства с принципами верховенства права и равенства перед законом, а также как партнера в международных делах, что особенно заметно в случае с инцидентом в Солсбери, сообщает «Интерфакс».

По словам дипломата, заявление Джонсона воспринимается как неоправданная линия агрессии в отношении России, а также после выхода из Европейского союза не поможет эффективно реализовать идею «глобальной Британии».

«Особенно показательно, что глава Форин-офиса сетует на законодательные ограничения, которые, дескать, мешают Лондону принимать более жесткие меры против нашей страны», — отметил пресс-секретарь российского посольства.

22 мая Борис Джонсон заявил, что британское правительство оценивает дополнительные санкции США в отношении России как действенную меру и рассматривает возможность аналогичного шага со стороны Лондона после выхода из ЕС.