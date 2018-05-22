Трамп остался недоволен ходом переговоров по торговле с Китаем

Президент США Дональд Трамп заявил, что недоволен ходом переговоров по торговле с Китаем.

«Китай сделал целое состояние. Я не удовлетворен», — сказал американский лидер, подчеркнув, что пока переговоры находятся на начальной стадии, пишет Politico.

22 мая глава минфина США Стивен Мнучин подтвердил приостановку введения взаимных торговых пошлин с Китаем. Кроме того, министр указал на значительный прогресс в переговорах по вопросам торговли. По его словам, Китай обязался снизить пошлины «на многие товары».

Второй раунд переговоров страны провели в Вашингтоне 17 и 18 мая. Первый раунд состоялся в Пекине в начале мая.

Разногласия между двумя странами возникли после введения США пошлин на импорт 100 китайских товаров и обвинения в похищении китайскими предпринимателями интеллектуальной собственности американских производителей. Позже Вашингтон расширил список до 1,3 тыс. китайских товаров. В ответ на это Пекин установил пошлины в 25% на 106 продуктов из США