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Жителей США по ошибке предупредили об атаке зомби

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Фото: TASS/ZUMA/Fotoarena
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Жители города Лейк Уорт, штат Флорида, по ошибке получили рассылку с оповещением о нападении зомби, сообщает Huffingtonpost.

Сообщения, в которых власти предупреждали об экстремальной активности зомби, разослали ночью в воскресенье во время отключения энергии.

Рассылку получили 7,8 тыс. человек. Электроэнергию восстановили спустя 27 минут.

Позднее власти города сообщили, что предупреждения были отправлены непредумышленно.

«Я хочу повторить, что в Лейк Уорте нет никакой активности зомби, приносим извинения за оповещение», — рассказал сотрудник по общественной информации Бен Керр.

Ранее основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск учредил новую компанию The Boring Company. С января она запустила в продажу огнеметы, созданные на случай нашествия зомби, которые тут же раскупили.

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