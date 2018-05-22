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Улицу Клары Цеткин полностью отремонтируют в Казани

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Проезжую часть и тротуары по улице Клары Цеткин планируют отремонтировать в Казани, Республика Татарстан. Об этом сообщает пресс-служба миндортранса республики.

На данный момент на участке уже произведены работы по снятию старого слоя дорожного покрытия и укладке выравнивающего слоя. После этого планируется уложить новый слой асфальтобетона высокого качества. Также в рамках работ необходимо демонтировать и заменить бортовой камень и тротуар.

Протяженность улицы составляет 1531 м. В общей сложности дорожным службам предстоит отремонтировать проезжую часть и тротуары площадью 37,77 тыс. кв. м, сообщает ИА «Татар-информ».

Ремонтные работы ведутся в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги».

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