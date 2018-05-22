Взорвавшаяся в автобусе в Дебальцево граната находилась в рюкзаке ребенка

Граната, которая взорвалась в рейсовом автобусе в Дебальцево, находилась в рюкзаке ребенка, ехавшего в транспортном средстве. Об этом сообщил представитель самопровозглашенной Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) за режимом прекращения огня.

Сам инцидент произошел днем 22 мая. В результате детонации снаряда произошел взрыв, который унес жизнь 14-летнего подростка. Еще двое находившихся в автобусе восьмиклассников получили ранения.

Пострадавших экстренно доставили в енакиевскую городскую больницу № 1. Их состояние оценивается как тяжелое. Ведется расследование и поиск причастных к произошедшему лиц, указывает «Интерфакс».

Дебальцево находится под контролем ДНР.