Завод медицинских контейнеров откроют в Волгоградской области

Завод по производству медицинских вакуумных контейнеров для крови планируют открыть в Волжском Волгоградской области до конца 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба областной администрации.

Сумма инвестиций в реализацию проекта составляет 300 млн рублей. Предполагается, что после запуска завод сможет производить до 72 млн единиц продукции ежегодно, сообщает ИА «НовостиВолгограда.Ру».

Благодаря реализации задуманного удастся создать порядка 40 новых рабочих мест. На данный момент проект по созданию медицинского предприятия получил поддержку региональных властей в виде налоговых льгот.

Продукцию будут реализовывать на территории России и за рубежом. Инвестор предприятия также намерен участвовать в госзакупках и поставлять больницам Волгоградской области крупные партии контейнеров.