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Аномальная жара стала причиной гибели 65 человек в Пакистане

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Фото: REUTERS/Akhtar Soomro
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Более 60 человек погибли за два дня, 21–22 мая, из-за аномальной жары, установившейся пакистанском городе Карачи. По данным местных метеослужб, воздух в регионе прогрелся до 44 градусов.

Как информирует CNN, общее число жертв непогоды составило 65 человек. Средняя температура воздуха в это время года составляет 35 градусов, при этом синоптики ожидают похолодания только в середине июня.

Аномальная жара вызвала перебои в подаче электроэнергии в городе. Кроме того, многие плохо переносят экстремальные погодные условия, поскольку сейчас мусульмане соблюдают пост в священный месяц Рамадан и воздерживаются от приема пищи и питья в дневное время. Местные власти советуют жителям не покидать дома без необходимости.

В мае на северо-восток США обрушились грозовые ливни с сильным ветром, в результате которых более 400 тыс. человек остались без света и электроэнергии.

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