Подмосковный «Витязь» признан лучшим ледовым дворцом РФ

Хоккейный центр «Витязь» в Чехове Московской области получил Гран-при ежегодной премии «Лидеры спортивной индустрии» в номинации «Лучший ледовый дворец России».

На подмосковной арене проходят занятия школы фигурного катания, любительские хоккейные игры, матчи МХЛ и ВХЛ, массовые катания. В тренажерном зале «Витязя» готовятся к поединкам боксеры Александр Поветкин и Денис Лебедев, отмечает портал «Подмосковье сегодня».

Как сообщалось ранее, реконструкция стадиона СКА в Ростове-на-Дону полностью завершится до конца мая. Уже готов административно-бытовой комплекс, проведена внутренняя отделка, установлена мебель и обновлены трибуны на 500 зрителей. Матчи будут проходить на поле с натуральным газоном, автополивом и подогревом