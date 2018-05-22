Более 600 школьников эвакуировали из гимназии в Казани

Более 600 школьников и 40 взрослых были эвакуированы из гимназии в Казани сегодня утром, 22 мая. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Татарстан.

Сообщение о задымлении столовой в учебном заведении поступило на пульт спасателей в 9:24. В связи с этим была проведена эвакуация 620 учащихся и 40 преподавателей и работников учреждения, сообщает ProKazan.ru.

Прибывшие к месту вызова пожарные выяснили, что причиной задымления стало короткое замыкание в электрощите. В ходе инцидента никто не пострадал. Причины произошедшего устанавливаются.

Похожая ситуация произошла 17 мая в школе в Брянской области. Школьников и преподавателей эвакуировали в связи с задымлением в электрощитовой.