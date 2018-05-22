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В Республике Саха издадут Библию на якутском языке

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Якутская епархия переводит Библию на якутский язык. Руководитель переводческого отдела Саргылана Леонтьева заканчивает редактирование книги Бытия.

Доктор филологических наук Николай Ефремов работает над словарем библейских и богословских терминов на якутском языке, сообщает ИА SakhaNews. Ранее в республике вышла «Библия для детей. Новый Завет на якутском языке». В издании собрано более сотни рассказов.

Портал iz.ru писал, что IT-компания из Казани разрабатывает мессенджер Telem. Его интерфейс будет на татарском языке, а в программу будет встроен языковой переводчик. В проекте будет использован собственный протокол передачи данных и шифрования. Приложение будет децентрализованно выполняться внутри блокчейн-сети на стороне узлов. 

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