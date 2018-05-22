В Республике Саха издадут Библию на якутском языке

Якутская епархия переводит Библию на якутский язык. Руководитель переводческого отдела Саргылана Леонтьева заканчивает редактирование книги Бытия.

Доктор филологических наук Николай Ефремов работает над словарем библейских и богословских терминов на якутском языке, сообщает ИА SakhaNews. Ранее в республике вышла «Библия для детей. Новый Завет на якутском языке». В издании собрано более сотни рассказов.

Портал iz.ru писал, что IT-компания из Казани разрабатывает мессенджер Telem. Его интерфейс будет на татарском языке, а в программу будет встроен языковой переводчик. В проекте будет использован собственный протокол передачи данных и шифрования. Приложение будет децентрализованно выполняться внутри блокчейн-сети на стороне узлов.