Спортсмены будут делать зарядку со школьниками в Приморье

В Большом Камне Приморского края на спортивной площадке средней школы № 1 стартовала всероссийская акция «Зарядка с чемпионом». С учениками первого класса занимался кандидат в мастера спорта, победитель региональных и всероссийских соревнований по боксу Вениамин Заболотний. Спортсмен подобрал упражнения, которые школьники смогут делать дома.

К зарядке присоединятся все школы и дошкольные учреждения городского округа, а также загородные и пришкольные лагеря. Проект реализуется в целях пропаганды здорового образа жизни и привлечения детей к занятиям спортом, отмечает Vostokmedia.

Ранее в морском центре физической подготовки Владивостока свою систему упражнений продемонстрировал призер Олимпийских игр по гребле на каноэ Иван Штыль.