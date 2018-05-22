«СТС Медиа» объявила шорт-лист конкурса «Питч Лаб»
Компания «СТС Медиа» отобрала 12 работ для шорт-листа конкурса «Питч Лаб». В список попали проекты жителей Москвы, Санкт-Петербурга, Мытищ, а также израильского города Ришон-ле-Цион.
Полный перечень опубликован на сайте «Питч Лаб».
Финалисты после доработки заявок представят свои работы на рассмотрение жюри во главе с генеральным директором «СТС Медиа» Вячеславом Муруговым. Очная защита пройдет 8 июня в Сочи.
Победители получат возможность принять участие в реализации своих идей на базе «СТС Медиа».
Ранее в мае компания составила лонг-лист конкурса, в который вошли 74 работы авторов из пяти стран — России, Белоруссии, Украины, Израиля и Великобритании.
Участниками «Питч Лаб» стали начинающие и профессиональные сценаристы из 25 государств. Наиболее востребованной категорией стал игровой сериал: количество подобных заявок составило 946. На втором месте по популярности оказался полнометражный фильм (915 заявок), на третьем — анимация (259 заявок).