«СТС Медиа» объявила шорт-лист конкурса «Питч Лаб»

Компания «СТС Медиа» отобрала 12 работ для шорт-листа конкурса «Питч Лаб». В список попали проекты жителей Москвы, Санкт-Петербурга, Мытищ, а также израильского города Ришон-ле-Цион.

Полный перечень опубликован на сайте «Питч Лаб».

Финалисты после доработки заявок представят свои работы на рассмотрение жюри во главе с генеральным директором «СТС Медиа» Вячеславом Муруговым. Очная защита пройдет 8 июня в Сочи.

Победители получат возможность принять участие в реализации своих идей на базе «СТС Медиа».

Ранее в мае компания составила лонг-лист конкурса, в который вошли 74 работы авторов из пяти стран — России, Белоруссии, Украины, Израиля и Великобритании.

Участниками «Питч Лаб» стали начинающие и профессиональные сценаристы из 25 государств. Наиболее востребованной категорией стал игровой сериал: количество подобных заявок составило 946. На втором месте по популярности оказался полнометражный фильм (915 заявок), на третьем — анимация (259 заявок).