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Губернатор Севастополя призывает жителей оставлять жалобы

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Глава Севастополя Дмитрий Овсянников призвал горожан оценить качество благоустройства и состояние элементов городской инфраструктуры. Мнения жителей будут собирать через форму обратной связи, размещенную на сайте правительства.

Желающие смогут рассказать об озеленении, пешеходных дорожках, фактах самовольного строительства, сообщает ИА SevastopolMedia. По словам Овсянникова, по поводу самостроев в центре Севастополя нет реакции со стороны прокуратуры и службы судебных приставов. 

Губернатор ожидает сообщения горожан обо всех случаях незаконного размещения торговых точек, кафе, фотографии с адресами и описаниями рассмотрит правительство города.

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