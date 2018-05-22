Жительница Тюмени получила звание майора полиции в 100 лет

В Тюмени ветерану Великой Отечественной войны и Госавтоинспекции Елене Ковязиной к 100-летнему юбилею присвоили звание майора. Об этом во вторник, 22 мая, сообщается на сайте регионального главка МВД.

Как уточняется в сообщении, в честь дня рождения во дворе ее дома выступал дуэт «Полицейская академия» и барабанщики Тюменского президентского кадетского училища. После этого глава областного УМВД Юрий Алтынов вручил ветерану наградные погоны майора полиции.

Во время войны Ковязина была фронтовой медсестрой, а в конце 1940-х устроилась в оперативный отдел УВД, где проработала 10 лет. После этого женщина трудилась в Госавтоинспекции на должности делопроизводителя. Там она проработала до самой пенсии.