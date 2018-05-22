Софи Марсо заступилась за кур

Французская актриса Софи Марсо выпустила агитационный видеоролик в поддержку кампании ассоциации по защите прав животных L214, в котором поведала о ненадлежащих условиях содержания кур на птицефермах.

Ролик размещен на сервисе YouTube. В нем актриса рассказала о результатах наблюдения за более чем 180 тыс. домашних кур, выращенных в клетках.

«Эти птицы никогда не видели неба, солнца, даже травы. Им знаком только решетчатый пол клетки. <...> В таких условиях многие курицы умирают. Но их тела не успевают вовремя убрать, и часто они продолжают разлагаться в клетках», — заявила Софи Марсо.

Актриса призвала французских депутатов прекратить мучения животных. «Мы больше не можем терпеть плохого обращения с животными, это противоречит нашим ценностям, нашей этике и уважению к жизни», — подчеркнула она.

Ранее зоозащитники обвинили американский телеканал HBO в жестоком обращении со слонами при съемках научно-фантастического вестерна «Мир Дикого Запада». При этом представители канала заверили, что животные, участвующие в проектах компании, находятся в безопасности, о них заботятся, а за соблюдением их прав следит представитель гуманитарной организации AHA.