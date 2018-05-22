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Первый трейлер фильма «Маугли» появился в Сети

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Фото: youtube.com
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Первый трейлер приключенческого фильма «Маугли» от кинокомпании Warner Bros. появился в Сети. Об этом 21 мая пишет Variety.

Экранизация произведения «Книга джунглей» английского писателя Редьярда Киплинга будет мрачной, какой ее и обещали сделать авторы. История о мальчике, который вырос в джунглях, начинается с картины его заточения в клетке.

Ребенок выживает в диких условиях при поддержке животных, созданных на экране при помощи компьютерных технологий, — тигра Шерхана, пантеры Багиры и др. Озвучивают их мировые звезды: Бенедикт Камбербэтч, Кейт Бланшетт, Наоми Харрис и Кристиан Бейл, сообщает «Ридус».

Режиссером картины выступил Энди Серкис, а главную роль исполнил Роен Чанд, которому на момент съемок было 11 лет. Российская премьера «Маугли» состоится 18 октября.

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