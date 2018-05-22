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Двое детей пострадали при взрыве в рейсовом автобусе в Дебальцево

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Фото: ТАСС/Валентин Спринчак
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Двое детей пострадали в результате взрыва рейсового автобуса в Дебальцево. Об этом сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР).

«Двое раненых — это дети. Они экстренно доставлены в Енакиевскую городскую больницу № 1», — цитирует Донецкое агентство новостей (ДАН) представителя ведомства. Состояние пострадавших детей оценивается как тяжелое.

Ранее стало известно, что один человек погиб, еще двое пострадали в результате взрыва автобуса в Дебальцево.

По предварительной информации, причиной взрыва транспортного средства стала граната. Она могла быть заложена в салоне автобуса, передает НСН.

Место происшествия оцеплено. Расследование ведут правоохранительные органы республики. Ведется поиск причастных к ЧП лиц.

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