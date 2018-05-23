Больше половины школ из топ-100 рейтинга RAEX, лучше всех готовящих к поступлению в престижные вузы, оказались из столичного региона. ﻿В любом субъекте федерации есть очень хорошие школы, звезды на российском образовательном небосклоне. Вопрос только, сколько их. Для Москвы, Петербурга, Казани, многих городов-миллионников это массовое явление. Там много школ с талантливыми директорами и учителями. Почему же они неравномерно распределены по стране?

Качество школы зависит от трех составляющих. Это «качество» детей, что связано с социально-экономическим статусом семей. Уровень развития школьников из семей, где родители имеют высшее образование, да еще хорошего вуза, выше. Второе — «качество» педагогов, наличие у них доступа к современным методикам обучения и учебной литературе. В верхних строчках рейтинга много школ при вузах и школ в регионах с насыщенной социокультурной средой. И третье — качество оборудования: как школа оборудована компьютерами, лабораториями и прочим.

Бюджет не обеспечивает необходимым педагогов и школы на должном уровне. Приходится это делать либо родителям, либо спонсорам, либо шефам в виде вузов. В дотационном регионе, где не хватает денег, где высокий уровень безработицы, и конкурентоспособных школ существенно меньше. В Сибири, на Дальнем Востоке, на Севере, в южных регионах, которые также мало представлены в рейтинге, школы объективно находятся в худших условиях.

Соответственно, не всегда и их выпускники поступают в вузы так же легко, как ребята из топовых школ. Отмечу, что в последние годы эта проблема стала менее острой: ситуацию сильно изменило введение ЕГЭ. До его появления в вузах Москвы и Петербурга только 25% студентов были иногородними. Сейчас в вузы двух столиц стало поступать 70% школьников из других городов. Вместе с тем в региональных вузах выросло число детей из сельской местности — примерно на 15–20%. Было бы больше, но тут играет роль экономическая ситуация (в деревне можно прокормиться натуральным способом, а в городе уже трудно).

Благодаря ЕГЭ действительно талантливый ребенок получил возможность поступить в лучшие вузы. Если он очень одаренный, много тренируется или с ним много занимаются в семье, он вполне может получить свои 100 баллов. Но, согласитесь, если в школе учитель ведет 2–3 предмета, он может вывести детей на средний уровень по ЕГЭ, но вытаскивать их на 100 баллов у него просто не хватает ресурса.

Региональное неравенство в доступности качественного школьного образования — это одна из важнейших проблем сегодняшнего дня. ЕГЭ сдвинул ее решение с мертвой точки, переломил ситуацию. Он свои задачи выполнил. И теперь, чтобы сделать хорошее образование еще доступнее для детей из регионов, надо сконцентрировать усилия на качестве школ. И это один из вызовов для нового правительства.

Автор — руководитель Центра мониторинга качества образования Института образования НИУ ВШЭ

Мнение автора может не совпадать с позицией редакци