Пожар в сауне московской гостиницы «Измайлово» локализовали

Пожарные локализовали пожар в корпусе «Альфа» гостиничного комплекса «Измайлово» в Москве.

Площадь возгорания составила 10 кв. м, сообщает ТАСС со ссылкой на столичный главк МЧС. Из гостиницы эвакуировали около 200 человек. По предварительным данным, возгорание началось в сауне на предпоследнем 30-м этаже здания.

В корпусе «Альфа» порядка 950 номеров, включая полулюксы и люксы.

Отель построили перед XXII Олимпийскими играми, проходившими в Москве в 1980 году.