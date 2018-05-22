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Пожар в сауне московской гостиницы «Измайлово» локализовали

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Пожарные локализовали пожар в корпусе «Альфа» гостиничного комплекса «Измайлово» в Москве.

Площадь возгорания составила 10 кв. м, сообщает ТАСС со ссылкой на столичный главк МЧС. Из гостиницы эвакуировали около 200 человек. По предварительным данным, возгорание началось в сауне на предпоследнем 30-м этаже здания.

В корпусе «Альфа» порядка 950 номеров, включая полулюксы и люксы. 

Отель построили перед XXII Олимпийскими играми, проходившими в Москве в 1980 году.

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