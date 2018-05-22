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Названа возможная причина взрыва в автобусе в Дебальцево

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Фото: РИА Новости/Сергей Аверин
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Причиной взрыва в рейсовом автобусе в городе Дебальцево, по предварительным данным, стала граната. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

Собеседник агенства уточнил, что снаряд взорвался после того, как автобус начал движение. 

В настоящее время ведется поиск лиц, причастных к ЧП.

Инцидент произошел днем 22 мая. На данный момент известно об одном погибшем и двоих пострадавших. 

Дебальцево находится под контролем самопровозглашенной Донецкой Народной Республики. 

Конфликт на востоке Украины начался в 2014 году, после того как жители Донбасса отказались признавать новое руководство страны, которое пришло к власти в результате госпреворота. По данным ООН, за время противостояния погибли не менее 10 тыс. человек.

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