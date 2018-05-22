Названа возможная причина взрыва в автобусе в Дебальцево

Причиной взрыва в рейсовом автобусе в городе Дебальцево, по предварительным данным, стала граната. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

Собеседник агенства уточнил, что снаряд взорвался после того, как автобус начал движение.

В настоящее время ведется поиск лиц, причастных к ЧП.

Инцидент произошел днем 22 мая. На данный момент известно об одном погибшем и двоих пострадавших.

Дебальцево находится под контролем самопровозглашенной Донецкой Народной Республики.

Конфликт на востоке Украины начался в 2014 году, после того как жители Донбасса отказались признавать новое руководство страны, которое пришло к власти в результате госпреворота. По данным ООН, за время противостояния погибли не менее 10 тыс. человек.