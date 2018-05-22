Законопроект об «уголовном проступке» внесли в Госдуму

Верховный суд РФ внес в Госдуму законопроект о введении в Уголовный кодекс РФ понятия «уголовного проступка»

По словам главы высшей судебной инстанции Вячеслава Лебедева, данная инициатива позволит сократить количество составов преступлений, за которые предусмотрено лишение свободы, передает «Интерфакс».

Он отметил, что ежегодно новая мера может применяться в отношении 40 тыс. лиц.

В октябре 2017 года пленум Верховного суда предложил отказаться от уголовного наказания для граждан, впервые совершивших преступление небольшой тяжести — в случае если за него не предусмотрено наказания в виде лишения свободы. Для закрепления этой нормы ВС планировал ввести понятие «уголовный проступок».