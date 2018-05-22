В ДНР сообщили, что сорвали план украинских силовиков занять Горловку

Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли две атаки на позиции ополченцев в районе Горловки за минувшие сутки, доложил представитель оперативного командования самопровозглашенной ДНР Эдуард Басурин.

При первом наступлении украинских силовиков был убит один ополченец, трое взяты в плен. Потери ВСУ составили пять человек.

Позже атакующие предприняли еще один налет, в результате которого сами потеряли около 10 человек.

«В районе Гольмовского (поселок в Горловке) враг потерял более пяти убитыми, а также один миномет. В районе Чигарей украинские силовики вывезли 13 двухсотых (погибших) и более 20 раненных», — приводит слова Басурина «РИА Новости».



Военный добавил, что ополченцы также уничтожили танк налетчиков, боевая машина пехоты и станцию контрбатарейной борьбы.

Как заверил Басурин, командование ДНР готово к любому развитию ситуации, для ВСУ приготовлено множество неприятных сюрпризов.

30 апреля президент Украины Петр Порошенко объявил о смене формата антитеррористической операции (АТО) на операцию объединенных сил (ООС) в Донбассе, что приведет к усилению роли украинских силовиков в урегулировании ситуации.

Вооруженный конфликт на востоке Украины начался в 2014 году после того, как народ Донбасса отказался признавать итоги госпреворота, произошедшего в феврале того же года. По данным ООН, за это время в районе линии соприкосновения погибли не менее 10 тыс. человек.