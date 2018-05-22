Прямой эфир

В ДНР сообщили, что сорвали план украинских силовиков занять Горловку

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли две атаки на позиции ополченцев в районе Горловки за минувшие сутки, доложил представитель оперативного командования самопровозглашенной ДНР Эдуард Басурин. 

Чужие комплексы
Как Запад вооружает Украину

При первом наступлении украинских силовиков был убит один ополченец, трое взяты в плен. Потери ВСУ составили пять человек. 

Позже атакующие предприняли еще один налет, в результате которого сами потеряли около 10 человек.

«В районе Гольмовского (поселок в Горловке) враг потерял более пяти убитыми, а также один миномет. В районе Чигарей украинские силовики вывезли 13 двухсотых (погибших) и более 20 раненных», — приводит слова Басурина «РИА Новости».

Военный добавил, что ополченцы также уничтожили танк налетчиков, боевая машина пехоты и станцию контрбатарейной борьбы.

Как заверил Басурин, командование ДНР готово к любому развитию ситуации, для ВСУ приготовлено множество неприятных сюрпризов.

30 апреля президент Украины Петр Порошенко объявил о смене формата антитеррористической операции (АТО) на операцию объединенных сил (ООС) в Донбассе, что приведет к усилению роли украинских силовиков в урегулировании ситуации. 

Вооруженный конфликт на востоке Украины начался в 2014 году после того, как народ Донбасса отказался признавать итоги госпреворота, произошедшего в феврале того же года. По данным ООН, за это время в районе линии соприкосновения погибли не менее 10 тыс. человек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Донбассе требуют пожизненного заключения для Порошенко
Прилепин поблагодарил Яроша за выдачу убийц комбата Мамая

 

 

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017