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Масло каннабиса в дезодоранте пытались передать в приморскую колонию

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Сотрудники СИЗО-3 ГУФСИН по Приморскому краю пресекли передачу наркотических средств в крупном размере. Масло каннабиса находилось во флаконе с дезодорантом.

Запрещенное вещество изъято в ходе досмотра передачи, поступившей на имя одного из осужденных отряда хозяйственного обслуживания. Внутри флакона был сверток с веществом темно-зеленого цвета. Экспертиза подтвердила его наркотическое происхождение — в дезодоранте оказалось масло каннабиса массой более 8 г. Возбуждено уголовное дело, сообщает ИА UssurMedia.

Как писал портал iz.ru, 14 мая итальянские полицейские задержали в Бриндизи торговца наркотиками, которой курсировал по городу в футболке с надписью Pusher (наркоторговец). В багажнике автомобиля находились 350 г марихуаны и около 140 г гашиша.

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