Синоптики предупредили о заморозках в Подмосковье

Температура воздуха в Подмосковье понизится к концу недели, возможны заморозки, сообщили в столичном метеобюро.

По сведениям синоптиков, холодный воздух начнет поступать в регион в пятницу, 25 мая. В ночь на субботу температура опустится до +1, а в низинах не исключены заморозки, передает телеканал «Звезда».

В метеобюро добавили, что заморозки ожидаются в районе Истры и Черустей.

В конце прошлой недели в Москве выпало свыше 60% месячной нормы осадков.