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В географическом центре Мурманской области установят знак

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Картографы обозначат географический центр Мурманской области. Постоянный знак планируется установить летом.

Проблему определения центра региона обозначил ученик школы в Кировске. Он обратился в мурманское отделение Русского географического общества. Исследователи провели расчеты и назвали точные координаты центра Мурманской области, сообщает ИА «Би-порт».

Центр располагается в селе Ловозеро. 26 мая по точным координатам будет установлен временный знак. Постоянный знак, указывающий на географический центр региона, поставят летом, дизайн для него уже разработан.

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