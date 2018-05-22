В географическом центре Мурманской области установят знак

Картографы обозначат географический центр Мурманской области. Постоянный знак планируется установить летом.

Проблему определения центра региона обозначил ученик школы в Кировске. Он обратился в мурманское отделение Русского географического общества. Исследователи провели расчеты и назвали точные координаты центра Мурманской области, сообщает ИА «Би-порт».

Центр располагается в селе Ловозеро. 26 мая по точным координатам будет установлен временный знак. Постоянный знак, указывающий на географический центр региона, поставят летом, дизайн для него уже разработан.