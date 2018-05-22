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Ягудин перенес операцию на голове

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Фото: ТАСС/Владимир Гердо
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Олимпийскому чемпиону по фигурному катанию Алексею Ягудину сделали операцию на голове. Спортсмен поделился этой новостью со своими подписчиками в Instagram.

Ягудин отметил, что жена и две дочери очень переживают о его здоровье. Других подробностей не приводится.

Весной прошлого года Алексея Ягудина включили в Зал славы фигурного катания в Колорадо-Спрингс. Подобной чести также удостоились российские фигуристы Ирина Роднина, Артур Дмитриев, Александр Горшков, Людмила Пахомова, Людмила Белоусов.

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