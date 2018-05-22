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Девушку-пешехода зажало между автомобилями при ДТП в Уфе

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Пьяный водитель устроил ДТП с участием пешехода в Уфе. Девушку зажало между двумя автомобилями.

Авария произошла на улице Комсомольской, когда жительница Уфы пыталась обойти вплотную стоящие автомобили. В этот момент парковаться начал нетрезвый мужчина. Он не успел адекватно отреагировать на пешехода, в результате девушка пострадала. Она госпитализирована, сообщает «МедиаКорСеть».

Местные жители уточняют, что ДТП произошло возле ограждения заброшенной стройки. Местные жители неоднократно обращались в правоохранительные органы с просьбой навести порядок на стройплощадке.

Как сообщал портал iz.ru, в Башкирии трактор переехал 43-летнюю женщину. Погибшая заснула в поле, засеянном подсолнечником. Водитель трактора не заметил спящую, ее тело нашли спустя два дня. Следствие ведет проверку по факту случившегося.

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