В МВД ответили мечтающим о «бое с русскими» британским фанатам

Российские правоохранители не допустят массовых драк футбольных фанатов во время предстоящего чемпионата мира, заявил замминистра внутренних дел РФ Игорь Зубов.

Так он прокомментировал публикацию газеты Daily Star о том, что британские ультрас грозят устроить противостояние с российскими болельщиками на ЧМ-2018.

«Это очень смелое заявление. Того, что было на чемпионате [Европы по футболу 2016 года] во Франции, таких массовых драк в России точно не будет», — приводит слова Зубова ТАСС.

Замминистра пояснил, что в России в связи с проведением футбольного первенства в законодательство внесли соответствующие изменения: все нарушители будут задержаны и депортированы.

Мундиаль пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 российских городах на 12 стадионах. На групповом этапе Россия сыграет с Саудовской Аравией, Египтом и Уругваем. Ожидается, что на мундиаль приедут не менее 600 тыс. иностранных болельщиков.