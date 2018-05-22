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В МВД ответили мечтающим о «бое с русскими» британским фанатам

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Фото: ТАСС/Станислав Красильников
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Российские правоохранители не допустят массовых драк футбольных фанатов во время предстоящего чемпионата мира, заявил замминистра внутренних дел РФ Игорь Зубов.

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Так он прокомментировал публикацию газеты Daily Star о том, что британские ультрас грозят устроить противостояние с российскими болельщиками на ЧМ-2018. 

«Это очень смелое заявление. Того, что было на чемпионате [Европы по футболу 2016 года] во Франции, таких массовых драк в России точно не будет», — приводит слова Зубова ТАСС.

Замминистра пояснил, что в России в связи с проведением футбольного первенства в законодательство внесли соответствующие изменения: все нарушители будут задержаны и депортированы.

Мундиаль пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 российских городах на 12 стадионах. На групповом этапе Россия сыграет с Саудовской Аравией, Египтом и Уругваем. Ожидается, что на мундиаль приедут не менее 600 тыс. иностранных болельщиков.

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