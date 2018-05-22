Госдума приняла закон о контрсанкциях‍

Госдума приняла в третьем чтении закон «О мерах воздействия на недружественные действия США и иных государств», который был внесен в нижнюю палату парламента в ответ на антироссийские санкции США и других стран.

«Проект федерального закона предоставляет Правительству Российской Федерации полномочия по введению ряда мер, имеющих как экономический, так и политический характер, и направленных, прежде всего, на устранение Соединенными Штатами Америки так называемых актов недружественного характера», — говорится в пояснительной записке к документу.

Проект закона претерпел значительные изменения после чтений в парламенте. Так, в первоначальной версии документа было указано, что власти могут ввести запрет на поставки произведенной в США и других недружественных странах продукции, при этом подробно перечислялись виды товаров, которые могут подпасть под эмбарго. В список вошли лекарства, спиртные и табачные изделия, программное обеспечение и технологическое оборудование.

Из окончательной версии документа этот перечень был исключен. Таким образом, власти смогут ввести запрет или ограничение на ввоз «продукции и (или) сырья», произведенные «недружественными иностранными государствами», либо ограничить ввоз продукции от производителей, находящихся под юрисдикцией недружественных стран, пишет «Газета.ру».

Законопроект носит «рамочный» характер и решение о введении конкретных запретов должен принять президент. При этом спискок продукции, в отношении которой вводятся ограничения, определяет правительство.

В начале апреля минфин США в очередной раз расширил антироссийские санкции, включив в черный список десятки российских бизнесменов и подконтрольных им компаний. По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, ограничительные меры скажутся на работе более 200 граждан РФ и 400 российских компаний.