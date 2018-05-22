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Песков призвал верить Путину в вопросах испытания российских ракет‍

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал сообщения американских СМИ о якобы неудачных испытаниях новых российских ракет. По данной теме он посоветовал слушать не журналистов, а Владимира Путина и верить ему.

«Слушайте президента России Владимира Путина и верьте ему!» — сказал Песков.

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Речь идет о материале телеканала CNBC, в котором заявляется о том, что проведенные с ноября 2017 по февраль 2018 года испытания российской крылатой ракеты с ядерной силовой установкой завершились неудачно. При этом журналисты сообщали, что другая российская разработка — сверхзвуковая ракета с ядерной боеголовкой – успешно проходит испытания. 

Путин в рамках ежегодного послания к Федеральному собранию 1 марта представил новейшее российское вооружение, поступившее в распоряжение России. Речь, в частности, идет об отечественных системах вооружений «Кинжал», «Сармат» и «Авангард», а также беспилотном подводном аппарате.

После этого американский генерал Джон Хайтен заявил, что в распоряжении РФ и Китая есть гиперзвуковое оружие, с которым системы ПРО США не смогут бороться. По данным СМИ, в НАТО намерены «сдерживать Россию» при помощи новейшей версии танка «Леопард 2» в модификации А7V. 

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