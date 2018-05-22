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Прокуратура требует отправить на лечение авиадебошира из Новосибирска

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Экспертиза выявила наличие психического заболевания у дебошира, раздевшегося на борту рейса из Санкт-Петербурга в Новосибирск. Прокуратура настаивает на принудительном лечении.

Действия мужчины квалифицированы как хулиганство. В конце февраля 47-летний мужчина разделся во время рейса, начал бегать по салону, наносить удары пассажирам и сотрудникам авиакомпании, а также приставать к женщинам. Нарушитель был задержан и продолжил буянить в отделе транспортной полиции.

Экспертиза показала, что задержанный страдает психическим заболеванием. Его проявления представляют опасность как для других лиц, так и для самого мужчины. По данным следствия, дебош на борту самолета пассажир устроил в состоянии невменяемости, сообщает Сибирское агентство новостей.

Транспортная прокуратура направила уголовное дело в суд для применения принудительных мер медицинского характера.

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