Прокуратура требует отправить на лечение авиадебошира из Новосибирска

Экспертиза выявила наличие психического заболевания у дебошира, раздевшегося на борту рейса из Санкт-Петербурга в Новосибирск. Прокуратура настаивает на принудительном лечении.

Действия мужчины квалифицированы как хулиганство. В конце февраля 47-летний мужчина разделся во время рейса, начал бегать по салону, наносить удары пассажирам и сотрудникам авиакомпании, а также приставать к женщинам. Нарушитель был задержан и продолжил буянить в отделе транспортной полиции.

Экспертиза показала, что задержанный страдает психическим заболеванием. Его проявления представляют опасность как для других лиц, так и для самого мужчины. По данным следствия, дебош на борту самолета пассажир устроил в состоянии невменяемости, сообщает Сибирское агентство новостей.

Транспортная прокуратура направила уголовное дело в суд для применения принудительных мер медицинского характера.