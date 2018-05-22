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Конкурс антикоррупционной рекламы проведут в Приморском крае

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Молодые жители Приморского края будут сражаться за победу в международном конкурсе социальной рекламы «Вместе против коррупции!». Одним из его организаторов является Генеральная прокуратура РФ. Проект запущен, чтобы привлечь внимание молодежи и старшего поколения к проблеме коррупции.

Участники в возрасте от 14 до 35 лет приглашаются в две номинации: социальный плакат и социальный видеоролик, сообщает ИА PrimaMedia. Авторам нужно показать роль и значение международного сотрудничества в антикоррупционных мероприятиях. Церемония награждения победителей конкурса пройдет в преддверии международного Дня борьбы с коррупцией 9 декабря 2018 года.

Напомним, государственная и муниципальная службы всегда находятся на особом счету при планировании и организации прокурорского надзора. В прошлом году в ходе проверок исполнения законодательства о противодействии коррупции было выявлено более 245 тыс. нарушений закона в федеральных органах исполнительной власти, органах государственной власти субъектов Российской Федерации, органах местного самоуправления, а также в организациях, созданных для выполнения задач, поставленных перед органами государственной власти. 

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