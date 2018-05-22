Фестиваль военного кино в Туле посвятили Курской битве

В Туле начался XVI Международный фестиваль военного кино им. Озерова (МФВК). Церемония открытия прошла в областном центре молодежи. В этом году киносмотр посвящен 75-летию курской битвы.

В конкурсную программу включены номинации «Боевая десятка» (игровое кино), «Битва за Жизнь» (документалистика), «Соколенок» (детско-юношеские фильмы), «АКМ» (короткометражное кино) и «Солдаты свободы» (ретроспектива). В показах будут принимать участие актеры, сыгравшие роли в картинах — претендентах на награды, их режиссеры, композиторы и писатели.

Как отмечает ИА «Тульские новости», всего в рамках фестиваля покажут около 70 новых картин. Их можно посмотреть на 20 городских площадках, суворовском и кадетском училищах, в школах, кинотеатрах, вузах и детских домах.

Возглавил жюри народный артист РСФСР Михаил Ножкин, в состав также вошли народные артисты России Анна Шатилова, Елена Яковлева, Борис Клюев, Наталья Варлей, Лариса Лужина, Сергей Никоненко и Михаил Пореченков. Все показы и мероприятия кинофорума будут бесплатными.